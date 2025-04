Siete conclusiones de las elecciones en Wisconsin y Florida

Crawford y sus aliados trabajaron para convertir la elección en un referendo sobre Trump y Musk, en particular. El multimillonario tecnológico, junto con grupos afines, invirtió alrededor de US$ 20 millones en la contienda y se ubicó en el centro de la elección con una aparición –con un gorro de queso de espuma incluido– en un mitin el domingo en Green Bay, al que el propio Schimel no asistió.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.