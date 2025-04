Guerra de las Malvinas: la relación de amistad entre un excombatiente argentino y otro inglés

“No tengo quejas. No tengo nada que reprochar, por así decirlo. Lo único que, esto lo he dicho muchas veces en entrevistas a lo largo de los años, sobre cualquier cosa que me molestara, fue en 1986. Me refiero a ‘la Mano de Dios’ de Maradona. Ese fue el único pensamiento y sentimiento antiargentino que tuve, cuando nos hizo un gol con la mano”, dice, explicando que las decisiones sobre el conflicto no las tomaban los soldados sino los políticos. “Hubo huelgas (en el Reino Unido) y Margaret Thatcher no era muy popular”, recuerda.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.