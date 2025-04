En medio del caos de USAID, algunos grupos de ayuda humanitaria aún no reciben el pago por programas que salvan vidas

Otro funcionario humanitario dijo que si no reciben el pago, incluso por las subvenciones que no han sido canceladas, su organización no puede continuar con sus programas.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.