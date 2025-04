Italia restringe el acceso a la ciudadanía a través de bisabuelos

La mayoría de estas personas no tienen contacto directo con el país, no pagan impuestos en Italia ni votan, afirmó Tajani. Añadió que la reforma era necesaria porque “la ciudadanía no puede ser automática para quienes tienen un antepasado que emigró hace siglos, sin ningún vínculo cultural o lingüístico con el país”.

