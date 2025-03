El polémico caso de Cuauhtémoc Blanco, futbolista mexicano que pasó a la política y enfrenta acusaciones de abuso sexual

Posteriormente fue gobernador de Morelos, cargo que ocupó de 2018 a 2024. La Fiscalía estatal lo investigó durante su gestión por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, luego de que fuera publicada una fotografía donde se lo podía observar posando con posibles integrantes de grupos delictivos. El entonces gobernador dijo que esa era una de las tantas fotos que se tomaba en su cargo y que no sabía que esas personas podrían ser delincuentes. Blanco no ha sido acusado formalmente y el caso no ha prosperado en la justicia.

