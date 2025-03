El Gobierno de Trump apuntó al Instituto de la Paz de EE.UU. con despidos masivos

Foote continuó: “Ese es el tipo de trabajo que la gente del Instituto de la Paz ha hecho. No son burócratas sin rostro. No son personas que simplemente viven del dinero público. No son despilfarro o desperdicio. Están trayendo paz al mundo y previniendo la necesidad de intervención militar estadounidense y haciendo el mundo y el país seguros para el Ejército estadounidense, las corporaciones estadounidenses, los ciudadanos estadounidenses”.

Cuando se le pidió un comentario, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo a CNN: “Los contribuyentes no quieren gastar US$ 50 millones al año en un ‘instituto de investigación’ financiado con fondos públicos que no ha logrado entregar la paz. El presidente Trump puso fin a la era de las guerras eternas y estableció la paz en su primer mandato, y está cumpliendo su mandato de eliminar el despilfarro y ahorrar dólares de los contribuyentes”.

“La paz es un proceso continuo, y no hay forma de que una inversión de US$ 55 millones al año vaya a traer paz al mundo, pero hacen mucho con esos US$ 55 millones”, dijo Foote.

