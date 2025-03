El manejo del escándalo del chat sobre Yemen oculta cambios clave en política exterior

Trump está tensando la alianza atlántica hasta el punto de ruptura; quiere poner fin a la guerra de Ucrania y llevar la paz y el realineamiento geopolítico a Medio Oriente; pretende combatir a la superpotencia China; y amenaza con la expansión territorial en el hemisferio occidental. Pero su equipo de política exterior de primera línea aparentemente no sabía lo suficiente como para no discutir detalles sensibles e incluso operativos de ataques militares en sus dispositivos móviles, que son vulnerables a las agencias de inteligencia extranjeras. Trump dio prioridad a una apariencia fotogénica y a la ultra lealtad frente a la experiencia en la elección de su gabinete. Y este no parece el tipo de equipo con aptitudes para desactivar crisis mundiales.

