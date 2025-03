La Corte Suprema podría ratificar programas destinados a llevar internet a zonas rurales y pobres de EE.UU.

Un grupo conservador de concienciación del consumidor impugnó ese fondo por considerarlo una “delegación” inconstitucional de la facultad del Congreso para recaudar impuestos. Peor aún, argumenta el grupo, una entidad privada calcula la cantidad de dinero que debe aportarse. La Corte Suprema no ha invocado la doctrina de no delegación —o la idea de que el Congreso no puede delegar su autoridad— desde la década de 1930. Durante décadas, ha permitido las delegaciones bajo ciertas condiciones.

