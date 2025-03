El condenatorio chat grupal sobre Yemen refleja una administración indiferente al estado de derecho

– La Casa Blanca no explicó por qué los funcionarios no utilizaron las instalaciones disponibles para las discusiones clasificadas, incluyendo teléfonos seguros o sistemas informáticos o lugares como la sala situacional de la Casa Blanca o las instalaciones de información sensible compartimentada (SCIF, por sus siglas en inglés) disponibles en sus agencias, en todo Washington y cuando viajan al extranjero.

Pero los hechos reportados sobre el chat –que la Casa Blanca dijo que parecían ser auténticos– son condenatorios. Beth Sanner, una ex alta funcionaria de inteligencia, dijo en el programa “The Lead” de CNN que si bien el hilo de Signal puede no haber sido penetrado por un servicio de inteligencia enemigo, el riesgo de que altos funcionarios usaran teléfonos celulares para comunicarse sobre un asunto tan sensible era agudo.

