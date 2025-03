El asesor de seguridad nacional de Trump agregó a un periodista a un chat con planes de ataque en Yemen altamente sensibles

Un ex alto funcionario de Defensa de EE.UU. dijo que no se puede enviar información secreta de uno de estos sistemas a una red no clasificada. Hegseth ―o alguien que trabajaba para él― habría tenido que hacerlo manualmente. El funcionario dijo que esto implica un manejo flagrantemente indebido de información clasificada y una transferencia ilegal del material de un sistema clasificado a una red no clasificada.

“No soy un gran fan de The Atlantic. Para mí, es una revista que se está quedando fuera del negocio. Creo que no es una gran revista. Pero no sé nada al respecto”, dijo Trump.

