Conclusiones de la audiencia sobre la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de Trump

“Los nazis recibieron un mejor trato bajo la Ley de Enemigos Extranjeros que lo que ha ocurrido aquí”, dijo. “Y tenían juntas de audiencias antes de que expulsaran a la gente. Y, sin embargo, aquí no hay nada sobre juntas de audiencias. No hay regulaciones, y los funcionarios de la agencia que aplicaban esto no adoptaron nada. No se notificó a la gente; no se les dijo adónde iban”, añadió.

