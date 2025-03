¿Qué hace el Departamento de Educación y qué podría significar su cierre en EE.UU.?

Pero los estados y las juntas escolares locales aún tienen un poder que el departamento no puede sustituir. Durante la pandemia, por ejemplo, el Departamento de Educación no podía exigir que las escuelas cerraran o permanecieran abiertas para el aprendizaje presencial. De hecho, a pesar de una amenaza del entonces presidente Trump, el poder ejecutivo no podía recortar unilateralmente la financiación federal para las escuelas que no reabrieran en el otoño de 2020.

