La empresa de tecnología más valiosa del mundo tiene un problema que no puede resolver fácilmente

Aunque el iPhone no va a desaparecer a corto plazo, Wall Street siempre está buscando lo que está por venir, sobre todo porque los teléfonos inteligentes han perdido su factor sorpresa y ahora parecen más bien productos básicos. Los consumidores suelen cambiar de teléfono cuando es necesario, no porque les entusiasmen las nuevas funciones o tecnologías. En otras palabras, mantener su negocio de iPhone saludable puede no ser siempre suficiente para Apple. Con el tiempo, tendrá que establecerse como líder en lo que sea el próximo gran cambio después del teléfono inteligente, que se perfila como la IA.

