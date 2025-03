Juan Manuel López: “El gobierno confronta con el peronismo y se equivoca porque no puede sostener su propia gobernabilidad”

En este sentido, agregó que “el gobierno se tienta en confrontar con el peronismo y que los que estamos en el medio tratando de poner racionalidad, seriedad, no aparezcamos, desaparezcamos. Creo que el gobierno en esa tentación se equivoca porque el gobierno no puede sostener su propia gobernabilidad. Ya vimos lo que son los diputados de La Libertad Avanza, son marginales, muchos de ellos, hay excepciones, y el peronismo no va a ayudar en nada. Siempre es necesario que el gobierno no se tiente con el caos como se tienta siempre, porque hay ingenieros del caos de los dos lados de la grieta” .

Destacó que “los jubilados vienen marchando los miércoles, es un reclamo de años y años y años. Es un reclamo histórico, es un reclamo justo, pero los actores sociales que estaban en esa marcha eran muy pocos jubilados, muy pocos barras, por lo menos cerca del Congreso, no se veían, había un nuevo actor social, que poco conocemos, no eran movimientos sociales, no eran partidos de izquierda, todo eso estaba, pero había gente que parecía que no tenía nada que perder, que atacaba al Congreso y a las fuerzas de una manera inédita y por supuesto una ministra que no sabe ponerse en una posición, no quiero decir intermedia, pero sí mucho más inteligente para que no ocurran las cosas que ocurrieron, no solo lo de Pablo Grillo sino algunos jubilados que recibieron golpes que no debían recibir ”.

El legislador aseguró que “frente a la decisión del Poder Ejecutivo, frente a un mundo absolutamente volátil, que eso es lo que no dice Javier Milei, su amigo Donald Trump está haciendo que el mundo sea un lugar inseguro para cualquier tipo de inversión, donde los países se retraen hacia sus fronteras, porque él genera una guerra comercial peligrosísima, donde el propio Estados Unidos pierde su bolsa todo el tiempo, el valor, las empresas norteamericanas pierden su valor, la inflación allá crece, los inversores se van de países como el nuestro, que no son tan seguros, ese contexto y un Congreso realmente difícil para el oficialismo, sumado a esta nueva convulsión social que empezó a aparecer en marchas distintas, con actores sociales que no habíamos visto”.

