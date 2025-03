Javier Timerman: “Argentina necesita una solución al problema del tipo de cambio”

Timerman señaló que uno de los factores que generó incertidumbre fue la falta de claridad sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y su impacto en el régimen cambiario: “De repente, la gente empezó a pensar que tal vez todavía no hay acuerdo con el Fondo, que no se sabe qué sistema cambiario se va a establecer y cuántos dólares habrá disponibles. Entonces surge la pregunta: ‘Si hay incertidumbre cambiaria, ¿qué hago en pesos haciendo carry trade por un 1% mensual? Me corro’”.

