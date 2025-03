Los textiles, sobre la baja de impuestos a la importación, afirman que es un “error y es frustrante”

Explicó que “la ropa es cara en Argentina por un problema de comercialización. Es cara la ropa del shopping que consume el 10% de la gente, el 70% de la ropa que se consume en Argentina se hace en La Salada en calle Avellaneda, esa ropa no es cara porque no tiene los costos de comercialización y no tienen impuestos ”.

