Carteles de la droga en México usan redes sociales para reclutar jóvenes

Un reportaje publicado por The New York Times en diciembre de 2024 reveló que carteles del narcotráfico estarían reclutando estudiantes de química para la fabricación de fentanilo. Sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desestimó la publicación, asegurando que su Gobierno no tiene registro de algo similar.

