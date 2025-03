¿Qué pasa cuando un niño llega solo a la frontera de EE.UU.? Las peligrosas grietas del sistema inmigratorio

La decisión de enviar a un niño solo a Estados Unidos nunca es sencilla. A veces, lo definen en conjunto en la familia, cuando, dada la situación que atraviesan —económica, de seguridad— consideran que es lo mejor para el niño. “A veces, tal vez tienes un padre que está en Estados Unidos y se da cuenta de lo peligroso que es para el niño en el país de origen, o el niño vive con un abuelo, y ese abuelo se está haciendo mayor y no puede cuidar del niño, y entonces el padre los manda a buscar o quiere que vengan a Estados Unidos”, dice a CNN Jennifer Podkul, abogada y jefa de Defensa Global de Kids in Need of Defense ( KIND ), una organización que asiste a menores migrantes no acompañados.

Cada año, miles de menores no acompañados llegan a Estados Unidos. El fenómeno no es nuevo, pero ha ido en aumento en los últimos años: en 2020 unos 16.834 niños no acompañados fueron entregados a tutores, según datos de Administración de Asuntos de Niños y Familias. La cifra tuvo un salto abrumador en 2021, cuando pasó a 107.646, y permaneció cerca de ese número en los siguientes años. En 2025, hasta febrero, ingresaron unos 23.072 niños solos. Las edades van de 0 a 17 años.

