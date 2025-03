Tras el anuncio de Trump, ¿qué es una reserva cripto y para qué puede servir?

Pero más allá de la experiencia solitaria salvadoreña, Argentina es el principal usuario de criptomonedas en América Latina: de cada 10 personas que han abierto una app cripto en la región, cuatro corresponden a ese país. Además, las transacciones registraron valores superiores a los US$ 91.100 millones, según datos del informe Estado de la Industria Cripto 2024, elaborado por Lemon. Por ahora, el Gobierno del presidente Javier Milei no ha hablado de avanzar en una reserva de criptomonedas y no parece que sea el momento más apropiado para hacerlo, luego del escándalo que sufrió con la criptomoneda $Libra.

Sin embargo, hasta ahora, los bancos centrales de todo el mundo mantienen grandes reservas de dólares y oro. El Salvador ha sido la única nación en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal, en 2021 y, aunque hace semanas se dio marcha atrás con esa medida, en medio de negociaciones por un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el país conserva reservas nacionales en ese activo. A fines del año pasado, el presidente Nayib Bukele celebró cuando la cripto llegó a cotizar a US$ 100.000. Si bien esa cotización récord no se sostuvo, una buena parte de los bitcoins de El Salvador se compraron a un precio de U$S 51.000.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.