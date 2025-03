La presidencia de Trump entra en una nueva fase con una prueba crítica de su poder en el Congreso

El senador Andy Kim le dijo a Jake Tapper de CNN en el programa “State of the Union” el domingo que el hecho de que Johnson no haya discutido un proyecto de ley de gastos con los demócratas muestra un fracaso del liderazgo republicano. Kim pidió un proyecto de ley provisional de 30 días para permitir que continúen las conversaciones. El demócrata de Nueva Jersey agregó sobre Johnson: “Realmente está demostrando lo malo que es para gobernar en este momento… Él es el que se está alejando de esta conversación bipartidista en este momento”.

Sin embargo, el hecho de que no se hayan elaborado planes detallados de gasto para los distintos departamentos gubernamentales y la decisión de postergar las decisiones vitales plantean dudas sobre la capacidad de la mayoría de la Cámara para funcionar. El proyecto de ley, por ejemplo, no aborda la necesidad de aumentar el límite de endeudamiento del gobierno, otra crisis inminente que podría causar un contagio económico en cuestión de semanas si no se toman medidas con rapidez. Tampoco logra codificar en la ley la maniobra de Musk para reducir los empleos y programas del gobierno federal, tal vez porque son cada vez más divisivos y podrían amenazar la unidad del Partido Republicano.

