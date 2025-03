Buscan por tierra y mar a estudiante universitaria de Pittsburgh desaparecida en República Dominicana

“Fue a la playa el 6 de marzo temprano en la mañana alrededor de las 4 a.m. con amigos y otros chicos que conocieron en el resort. Después de eso, sus amigos regresaron después de un tiempo y mi hija no regresó, no se apareció después de la playa”, dijo su padre.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.