Cada vez más mujeres eligen postergar la maternidad en Argentina, pero ¿las acompaña el reloj biológico?

“Si lo veo a la distancia todo fue demasiado pragmático”, dice Rocío. “Siempre había romantizado la maternidad, embarazarme en el campo, parir… De hecho, durante mucho tiempo el universo de la fertilidad asistida me parecía que no estaba muy bueno porque pensaba ‘si tu cuerpo no está disponible para gestar, que no geste’”. Pero después, se sorprendió a sí misma en un proceso que dice que le despertó niveles de consumismo y creencias en los que ahora le cuesta reconocerse.

