Oscar Zago: “Sin dudas faltan explicaciones sobre el caso $Libra”

“Tres años consecutivos no sería bueno. Había un dictamen firmado por distintos bloques”, expresó, y sostuvo que “posiblemente con los gobernados hay un diálogo y por eso me parece que con presupuesto no podrían hacer algo adicional”.

“Más que sentirme defraudado, escuché la respuesta del presidente y la autocrítica. Estábamos esperando que terminara de decir cómo habían sido los hechos. En estas cosas no suele equivocarse y es muy meticuloso. Le pregunté en plena campaña qué era el tema de las criptomonedas y me comentó que de eso no sabía nada”, expresó Zago.

