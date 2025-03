Trump hace una apuesta fatídica poniendo a prueba su fe de toda la vida en el poder de los aranceles

“A la gente le va a salir muy caro aprovecharse de este país. No pueden venir y robar nuestro dinero y robar nuestros trabajos y llevarse nuestras fábricas y llevarse nuestros negocios y esperar no ser castigados”, dijo Trump este lunes. “Y están siendo castigados con aranceles. Es un arma muy poderosa que los políticos no han usado porque eran deshonestos, estúpidos o estaban pagados de alguna otra forma”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.