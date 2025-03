China y Canadá responden inmediatamente a los aranceles de Trump. México es el siguiente

Si los aranceles no cesan, Trudeau dijo que su gobierno está en conversaciones activas con las provincias y territorios para aplicar varias medidas no arancelarias “medidas que demostrarán que no hay ganadores en una guerra comercial”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.