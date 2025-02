Skype cerrará después de dos décadas

Skype fue lanzado en 2003 en Estonia y rápidamente se popularizó como una forma de hacer llamadas gratuitas a todo el mundo, una ventaja notable teniendo en cuenta que las llamadas internacionales con teléfonos tradicionales solían ser caras. El servicio se popularizó rápidamente, lo que llevó a eBay a comprarlo en 2005 por US$ 2.600 millones. Sin embargo, la asociación no funcionó, y eBay vendió su participación del 65% en Skype a un grupo de inversores por US$ 1.900 millones en 2009, antes de que Microsoft lo comprara en 2011.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.