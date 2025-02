Pablo Juliano: “El esfuerzo que están haciendo los argentinos a diario no se resuelve agregándole crisis institucional”

Consultado sobre las expectativas que genera el discurso del presidente Javier Milei en la apertura de las sesiones ordinarias del sábado, Pablo Juliano aseguró que “más que lo que va a decir, me parece que lo que va a ser la actitud que va a tomar de vuelta de cara a los argentinos. Creo que va a tomar de vuelta el atajo de querer construir y fortalecer un relato, de querer construir y reforzar un personaje. Me parece que la Argentina, no necesita eso” .

Remarcó que “tenemos el antecedente de lo que sucedió en el Senado, que finalmente no se conformó esa comisión especial para investigar lo que pasó dentro del radicalismo. Eso reviste de una gravedad importantísima, porque no podes a la mañana firmar un proyecto y horas después contradecirlo. Es decir, no tiene ningún sentido, es un ataque también a la razón. En este momento no necesitamos ese tipo de conducta”.

