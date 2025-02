Esta empresa podría hacer historia con su primera misión al espacio profundo. El CEO está “aterrorizado”

“Desde mi punto de vista, todo lo que estamos haciendo es sacar una roca del espacio, o ahuecar una roca en el espacio, que no tiene ninguna vida en ella, no tiene ninguna ecología en absoluto, no tiene ningún pueblo indígena”, dijo Stimers a CNN. “No hay ninguna de las cosas que han sido desventajas de la minería terrestre”.

