Clara Muzzio: “No hay ningún motivo para que el gobierno nacional y la ministra Bullrich no se hagan cargo de los detenidos”

La vicejefa del Gobierno porteño afirmó que esto comenzó en 2.020 y en ese momento había 61 detenidos y hoy tenemos casi 2.500. La situación se agrava cada vez más. La ciudad de Buenos Aires no tiene cárceles para alojar estos detenidos, cuando se los detienen los tenemos que tener 48 o 72 horas, que es lo que dice la ley. Todos estamos incumpliendo la ley producto del que el gobierno nacional no se hace cargo de su responsabilidad. No puede haber presos tiene que haber detenidos ”.

