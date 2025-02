Los designados por Trump parecen contradecir a Musk por primera vez en un rechazo al correo electrónico de la OPM

Musk no tardó en responder con su plan de exigir a los trabajadores que rindieran cuentas de su trabajo de la semana anterior. En una publicación en Twitter, dijo que cualquiera que no respondiera sería despedido. Horas más tarde, cuando los correos electrónicos comenzaron a llegar a las bandejas de entrada federales, no se mencionó el ultimátum.

“Permítanme aclarar: todos cumpliremos con esta solicitud de la OPM, ya sea respondiendo o decidiendo no responder”, escribió. “Por favor, hagan un esfuerzo de buena fe para responder y enumerar sus actividades (o no, como prefieran) y yo, como he mencionado, les respaldaré en caso de cualquier confusión”.

