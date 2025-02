Francia afronta su mayor juicio por abuso infantil, semanas después de que el país fuera sacudido por el caso Pelicot

“Tenemos víctimas que sufren de verdad. Tenemos anoréxicas, depresivas, que no pueden tener hijos, que no pueden tener relaciones sexuales con su pareja. Son todas esas anomalías entre comillas, que no tienen explicación para sus médicos y que se dicen a sí mismas: “¿Cómo es posible?”, afirma la abogada Satta. Entre las personas a las que representa se encuentran dos familias de hombres que supuestamente habían sido abusados ​​por Le Scouarnec y que se suicidaron años después.

Los abogados de Le Scouarnec dijeron a la CNN que no iba a hacer declaraciones a la prensa antes del juicio. Sin embargo, sus abogados han descrito en el pasado los diarios como fantasías. Según los documentos judiciales, el acusado sostuvo que no recordaba los acontecimientos individuales anotados en sus diarios, aunque no negó haberlos escrito.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.