Trump quiere reformar el Servicio Postal de Estados Unidos. Esto es lo que significará para tus entregas

El servicio ha estado perdiendo dinero durante años, pero recientemente informó US$ 144 millones en ingresos netos en los tres últimos meses de 2024. Fue el primer trimestre rentable desde el periodo de abril a junio de 2022. Registró una pérdida neta de US$ 9.500 millones en el ejercicio fiscal que finalizó en septiembre, frente a la pérdida de US$ 6.500 millones del año fiscal anterior.

