Los compradores aspiracionales podrían evitar que las marcas de lujo pierdan más terreno

Eso incluye productos como un cinturón de US$ 420 de Gucci o un perfume de US$ 98 de Yves Saint Laurent, dos marcas propiedad del grupo de lujo francés Kering. Mientras que Gucci ingresó unos US$ 8.000 millones en 2024, un 21% menos que en 2023, Kering Eyewear generó US$ 1.670 millones, un 6% más que en 2023.

El déficit ha hecho que algunas marcas de lujo se replanteen formas de atraer de nuevo a los consumidores de lujo “aspiracionales”, que tienden a comprar al menos un artículo de lujo al año y gastan entre US$ 3.000 y US$ 10.000 anuales en moda, según McKinsey & Co.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.