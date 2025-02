Trump despide a un alto general y al jefe de la Marina de EE.UU. en una purga sin precedentes del liderazgo militar

En su libro de 2024 titulado “The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free,”, Hegseth calificó a Franchetti como una “contratación de DEI (diversidad, equidad e inclusión)”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.