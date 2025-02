ANÁLISIS | EE.UU. se acerca a Rusia, enemigo íntimo de Europa. ¿Y ahora qué?

Los líderes del continente no participaron en las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos esta semana. No saben cuándo Estados Unidos presentará una propuesta de acuerdo de paz a Kyiv, o si cumplirá su amenaza de dar la espalda al conflicto. Y no saben qué sucederá después.

