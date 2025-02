Blake Lively afirma que otras mujeres plantearon preocupaciones sobre Justin Baldoni en el set de ‘It Ends With Us’

Baldoni demanda a la pareja y a su publicista personal por US$ 400 millones. También ha demandado al New York Times por US$ 250 millones, alegando que el periódico trabajó en coordinación con el equipo de Lively para imprimir una narrativa unilateral en su artículo que reveló por primera vez las afirmaciones de Lively en diciembre. El NYT niega las afirmaciones de Baldoni y ha declarado a CNN que mantiene su información.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.