ANÁLISIS | Trump asesta otro golpe a Ucrania y refuerza aún más a Putin

“Hoy he oído decir: ‘Oh, bueno, no nos invitaron’”, dijo el presidente, refiriéndose a las quejas de Ucrania de que no se le ha permitido participar en el incipiente proceso de paz. “Bueno, llevan ahí tres años. Deberían haberlo terminado al cabo de tres años. Nunca deberían haberlo empezado. Podrían haber llegado a un acuerdo”, dijo.

