Líneas de ayuda cortadas, casos de VIH sin diagnosticar y aulas inconclusas: los costos de la suspensión de USAID en Ucrania

“En la semana del congelamiento, cuando no teníamos fondos, nuestro centro de Vinnytsia permaneció abierto, a pesar de que no podíamos pagar a nuestros empleados. No cobraron salario, pero todos se presentaron a trabajar el lunes, con uniforme, y siguieron trabajando”, explicó.

Kostyna dijo que cualquiera que trabaje en el sector sin fines de lucro sabe que las fuentes de financiación pueden agotarse. “Pero nunca se nos pasó por la cabeza que pudieran acabarse en un día. Y no se trata del dinero, sino del hecho de que tuvimos cero advertencias, y no teníamos forma de cubrir (los recortes) porque no se nos permite ahorrar dinero”, dijo.

