Las madres de jóvenes israelíes liberadas detallan lo que sufrieron sus hijas como rehenes de Hamas

“El 7 de octubre es lo más duro que le ha pasado a Liri, y no le pregunto por ello”, dijo Orly. “Todavía no me ha contado lo que pasó ese día. Solo sé que perdió a muchos de sus buenos amigos… La pérdida de ellos es muy dura para ella, incluso más que el tiempo que duró el cautiverio… Supongo que en unos días o unos meses, decidirá hablar de ello y me lo contará ella misma. No quiero causarle ningún dolor”.

