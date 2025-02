Las 5 cosas que debes saber este 14 de febrero: Aranceles recíprocos, Sheinbaum y Google, y San Valentín

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que le gustaría ver a Rusia regresar al grupo de las 7 naciones del que fue expulsado hace una década tras su incursión en Ucrania. “Creo que fue un error expulsarlos. Mira, no se trata de si me agrada Rusia o no. Era el G8 y, ya sabes, dije, ¿qué están haciendo? Ustedes, todo lo que hablan es de Rusia, y deberían estar sentados a la mesa”, dijo Trump .

