José Luis Espert: “Me encantaría competir con Cristina”

Consultado sobre si el dólar está atrasado, el economista afirmó que “uno puede hablar de atraso cambiario si, en un contexto de crecimiento económico, el desempleo te crece. Y la otra cosa simultáneamente que se tiene que dar un déficit en cuenta corriente, que esté financiando por una entrada de capitales que no sea sostenido en el tiempo. No veo atraso cambiario y el gobierno no va a devaluar ”.

Destacó que “en la provincia de Buenos Aires son asesinadas de manera consciente al menos dos personas por día como mínimo. La provincia es un baño de sangre. Acá no hay decisión política de no combatir el delito y las calles estén libres para los delincuentes y la gente de laburo y de bien termine, de ser necesario, encerrados entre rejas para no ser asesinados por los delincuentes. Kicillof debió ser sometido a juicio político y destituido”.

No obstante, aclaró que es “ un competidor nato, así que me hubiera encantado o me encantaría competir con Cristina para ponerle el último clavo al ataúd del kirchnerismo . Que el kirchnerismo se hunda o sea derrotado, 2025 y 2027 con un apellido Kirchner en la cabeza de la boleta o candidato a gobernador sería espectacular para políticamente enterrarlos y que desaparezcan de la faz de la tierra argentina, que se vayan a otro lado a hacer miseria. Lo que hicieron en Argentina fue genocida, desde el punto de vista de la cultura, la educación, los valores y la política. Son verdaderos genocidas políticos”.

