ANÁLISIS | Trump tiene un plan para reducir la inflación, pero ya está retrasado

El plan energético de Trump también es problemático: puede abrir tantos yacimientos petrolíferos y sitios en alta mar para perforaciones como quiera, pero seguirá siendo difícil extraer más petróleo. La demanda es débil en todo el mundo, debido a que las economías, en particular China, luchan contra la inflación y el crecimiento lento. Mientras tanto, Estados Unidos produce más petróleo ahora que cualquier otro país en cualquier otro momento. Las compañías energéticas no están clamando por nuevos contratos de perforación petrolera, como lo demuestra la reciente subasta de perforación del refugio de vida silvestre de Alaska, que no recibió ofertas.

Trump planea pagar los recortes impositivos con ingresos arancelarios y recortando el gasto gubernamental. Pero las matemáticas no cuadran. El Comité para un Presupuesto Federal Responsable estimó la semana pasada que los recortes impositivos de Trump costarían entre US$ 5.000 y US$ 11.000 millones de dólares. Incluso si Trump aprueba su plan arancelario más agresivo, los ingresos previstos serían de cientos de miles de millones de dólares. Elon Musk ha dicho recientemente que apunta a un billón en recortes de gastos, una cifra increíblemente alta que probablemente implicaría recortar servicios sociales populares como Medicare y la Seguridad Social. Y el momento en que se podrían concretar esos ahorros sigue siendo desconocido debido a los crecientes desafíos legales, y gran parte del dinero para los contratos que se eliminaron puede que ya se haya asignado.

Pero otras medidas o bien no se han introducido o no están funcionando, al menos no todavía. Recuerda: el hecho de que Trump tenga un plan no significa que vaya a funcionar. Biden pasó la mayor parte de los últimos dos años trabajando para combatir la inflación, pero en última instancia fueron las tasas de interés históricamente altas de la Reserva Federal las que hicieron bajar la inflación desde los máximos de 40 años.

