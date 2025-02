A qué se debe realmente la obsesión de Donald Trump con el golfo de México

El martes por la tarde, la Casa Blanca impidió que un periodista de Associated Press participara de una sesión de preguntas y respuestas en la Oficina Oval con Trump y Elon Musk porque la agencia de noticias no ha cambiado la entrada en su manual de estilo para el golfo de México a “gulf of America” (o a golfo de EE.UU., en español).

