El profesor estadounidense Marc Fogel, detenido injustamente, regresa a EE.UU. tras ser liberado de Rusia en un “intercambio”

El representante Mike Kelly, congresista de Malphine Fogel, celebró la liberación de Marc Fogel este martes. “Durante años, me he reunido con los Fogel y he abogado firmemente por la liberación de Marc”, escribió el republicano de Pensilvania en X , agregando, “Hoy es un gran día para la familia Fogel, que se reunirá en el oeste de Pensilvania una vez más”.

“No verán un intercambio en este momento. Creo que verán al presidente considerar si hay algunas personas no violentas donde tal vez no haya problemas de un lado o del otro, pero no verán un intercambio uno por uno sucediendo al mismo tiempo”, dijo Boehler en “The Source” desde la Base Conjunta Andrews antes de la llegada de Fogel.

