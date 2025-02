Trump está desmantelando una agencia que su hija Ivanka una vez defendió

Green, ahora presidente y CEO del Woodrow Wilson International Center for Scholars, no estaba disponible para una entrevista con CNN, dijo un portavoz de la organización. Su sucesor, John Barsa, contactado por teléfono en su casa de Virginia, dijo a CNN que no estaba hablando con los medios en este momento.

Un proyecto relativamente no controvertido y apolítico, fue, en muchos aspectos, un gran éxito y un logro distintivo de su legado. Aunque fue rebautizado bajo la administración de Biden, la iniciativa continuó prosperando e impactando a mujeres en todo el mundo. La inversión inicial de US$ 50 millones de USAID en el fondo se incrementó a US$ 300 millones para su tercer año, según una hoja informativa proporcionada por un empleado actual de USAID a principios de esta semana.

Un portavoz de Ivanka Trump no respondió a múltiples consultas sobre su postura respecto a las acciones de la administración para desmantelar USAID. Habiéndose trasladado a Florida, ha dejado en gran medida la política y no está desempeñando el mismo papel que tuvo durante los primeros cuatro años de su padre en la Casa Blanca. La Casa Blanca no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

