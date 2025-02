Amazon enfrenta un nuevo desafío sindical en Carolina del Norte

La compañía dijo que paga a los trabajadores en la instalación un salario inicial de US$ 18,50 por hora y un salario máximo de US$ 23,80 por hora. Los organizadores del sindicato dijeron que presionarán por US$ 30 por hora.

La Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por sus siglas en inglés) está supervisando una votación de seis días que comienza el lunes, con los votos que se contarán el siguiente sábado. Una victoria del sindicato Carolina Amazonians United for Solidarity and Empowerment, o CAUSE, en la ciudad de Garner, sería la segunda instalación de Amazon en la que un sindicato gana una votación de representación, después de una elección en 2022 en uno de los principales centros de clasificación y distribución de la empresa en Staten Island, Nueva York.

