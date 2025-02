Especialistas en inmunizaciones afirman que “los impactos de salir de la OMS son enormes y son también económicos”

Además, aseguró que “la OMS no es perfecta porque hay humanidad y humanidad no es perfecta, pero hemos visto muy buenos logros, que no son indiscutibles, que hay evidencia, que no es opinión, la erradicación de enfermedades como la viruela, que también es provocada por un virus que fue devastadora, y por un trabajo coordinado, mancomunado de programas de inmunización, se logró eliminar ”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.