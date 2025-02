Se espera que conciertos de los Grammys y FireAid recauden más de US $120 millones para el alivio de incendios en Los Ángeles

De esa cantidad, US $9 millones se recaudaron durante la transmisión de los Grammys el domingo por la noche, dijo un representante de la Academia de Grabación a CNN. El anfitrión Trevor Noah hizo llamados para donaciones caritativas a lo largo del programa que se transmitió por CBS, tanto a los espectadores que veían desde casa como a los invitados dentro de la Arena Crypto.com. Había códigos QR en cada asiento dentro del lugar, y también se mostraron en pantalla durante la transmisión de los Grammys. Otros US$ 15 millones se recaudaron en eventos relacionados con los Grammys el fin de semana pasado, incluyendo la gala previa a los Grammys de Clive Davis el sábado por la noche, MusiCares Persons of the Year y los premios al Mérito Especial.

