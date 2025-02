¿Cuánto valen los boletos del Super Bowl 2025? Los precios se están hundiendo

Aunque las entradas del Super Bowl no están estableciendo récords, los muy anticipados anuncios televisivos sí lo están. Fox ha vendido al menos 10 de sus espacios publicitarios para el Super Bowl por más de US$ 8 millones cada uno, confirmó una persona con conocimiento directo del asunto a CNN. La red originalmente buscaba alrededor de US$ 7 millones por 30 segundos de tiempo publicitario durante el juego.

