ANÁLISIS | La apuesta de Trump contra las subvenciones amenaza con arruinar la economía equilibrada que heredó

A corto plazo, “los efectos económicos pueden no ser trascendentales con respecto a la economía agregada, pero sí lo son con respecto a las personas que van a soportar la peor parte”, dijo Wendy Edelberg, directora de The Hamilton Project y miembro sénior de la Brookings Institution. “Si es algo de una semana, es solo otro grano de arena en la pila, otra razón para estar nervioso… Pero si llegamos a la quinta semana y ese dinero todavía no se ha repartido, gritaré, presa de un pánico atroz, no solo por la economía, sino por el estado de nuestro país”.

